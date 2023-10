Con 3 chilometri di nuove condotte si estende l'acquedotto di Legnago

Acque Veronesi estende e potenzia l'acquedotto di Legnago con un intervento da 600mila euro di cui potranno beneficiare circa 250 abitanti. Sono infatti partiti i lavori dell'importante cantiere in località Canove, un'opera che risolverà anche il problema della presenza di arsenico in alcune falde acquifere della frazione.

Il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli, il sindaco di Legnago Graziano Lorenzetti e il vicesindaco Roberto Danieli hanno assistito questa mattina, 30 ottobre, all'avvio dei lavori di estensione dell’acquedotto in Via Livello, Via Isernia e Via Palù. Saranno realizzati circa 3 chilometri di nuove condotte in ghisa del diametro di 100 millimetri, che vanno ad aggiungersi ai lavori di estensione e potenziamento della rete idrica realizzati negli ultimi anni da Acque Veronesi nelle località legnaghesi di San Pietro, Torretta, Vigo e Terranegra.

L’intervento partito oggi dovrebbe terminare entro il prossimo mese di marzo e consentirà di allacciare un centinaio di unità immobiliari ubicate nelle vie della frazione che attualmente non usufruiscono del servizio di acquedotto. «Con questo intervento ottimizziamo le infrastrutture già esistenti, dismettendo un vecchio tratto di rete inutilizzato e andiamo a migliorare sensibilmente il servizio a beneficio dei numerosi abitanti della frazione di Canove - ha commentato Mantovanelli - Un'opera particolarmente attesa dai residenti e fortemente voluta dall’amministrazione comunale. Questa estensione permetterà tra alcuni mesi a molte famiglie di potersi allacciare all’acquedotto pubblico, beneficiando così di un servizio essenziale come quello idrico».

Soddisfazione per l’avvio del cantiere è stata espressa dal sindaco Lorenzetti e dal suo vice Danieli. «Un’opera molto importante e particolarmente sentita dalla collettività, che consentirà a centinaia di famiglie di allacciarsi all’acquedotto comunale, con la garanzia di un servizio efficiente e di un’acqua sicura e controllata. Un progetto che va finalmente a risolvere alcune problematiche lamentate dai nostri cittadini residenti soprattutto nella frazione di Canove, dove persisteva l’annoso problema di presenza di arsenico nelle falde. Sono previsti inoltre ulteriori importanti infrastrutture ed interventi che partiranno nei prossimi mesi e che andranno a migliorare ed estendere ulteriormente i servizi idrici e fognari del territorio legnaghese».

Al termine dei lavori i chilometri di rete gestiti da Acque Veronesi nel territorio di Legnago saranno 300: circa 160 di acquedotto e circa 140 di fognatura.