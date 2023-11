Contratto collettivo integrativo, trovato accordo tra Comune e dipendenti

È stata sottoscritta tra il Comune di Verona, la rsu e i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo triennale e accordo del fondo risorse decentrate per il 2023.

«Un lavoro importante di confronto per la convergenza di tutte parti - ha spiegato l’assessore al personale Michele Bertucco - che ha permesso di definire un fondo risorse decentrate in grado di riconoscere, a fronte di un miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, l’accresciuta competenza, professionalità ed esperienza acquisita dai dipendenti. Il nuovo contratto segna un importante passo avanti verso una sempre maggiore valorizzazione di tutto il personale ed è il risultato di un lavoro svolto con grande impegno sia da parte pubblica sia da parte della rsu e delle organizzazioni sindacali territoriali che hanno partecipato agli incontri in modo equilibrato e proficuo».

L’accordo prevede in particolare: la costituzione del fondo risorse decentrate per il 2023 pari a 9.675.000 euro. È stato inoltre elevato il valore dell'indennità di reperibilità da 10,33 euro a 12 euro. Previste poi: la revisione, per i turni più disagiati, dell'indennità di servizio esterno riferita al personale della èolizia locale e la ridefinizione dell’indennità di condizioni di lavoro (ex rischio, ex disagio ed ex maneggio valori). Definiti anche i criteri delle progressioni economiche per il triennio, con stanziamento per il 2023 di 295.000 euro corrispondenti a 40 operatori esperti, 174 istruttori, 73 funzionari ed elevata qualificazione.