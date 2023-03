Cinque Comuni dell'est veronese firmano accordi d'intesa con la guardia di finanza a tutela dei fondi del Pnrr

Nella mattinata di mercoledì 22 marzo, presso il Comune di Illasi, il comandante provinciale della guardia di finanza scaligera, Col. t.ST Vittorio Francavilla e i sindaci di ben 5 Comuni, tra i quali quelli della Val d’Illasi, hanno sottoscritto intese protocollari bilaterali finalizzate al «rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi pubblici, sia economici che finanziari, in danno delle misure di sostegno e incentivo derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nell’ambito del Next Generation EU». Lo comunica una nota della guardia di finanza, nella quale viene poi precisato che, oltre ai sindaci dei Comuni di Illasi, Emanuela Ruffo, di Caldiero, Marcello Lovato, di Colognola ai Colli, Giovanna Piubello, di Lavagno, Marco Padovani e di Tregnago, Simone Santellani, era presente anche il capitano Federico Mattioni, comandante della compagnia della guardia di finanza di Soave, reparto territorialmente competente sull’area orientale della provincia.

In base a quanto si apprende, gli accordi resteranno in vigore fino al completamento del Pnrr e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026. Essi si pongono in linea di continuità con analoghe intese stipulate nell’ultimo anno dal comando provinciale di Verona con altre amministrazioni locali ed enti pubblici del contesto territoriale scaligero. In concreto, viene precisato nella nota dei finanzieri, con la firma di ieri, i Comuni, oltre a segnalare al corpo ogni elemento di anomalia sullo specifico contesto, favoriscono il rapido scambio di informazioni e notizie con la guardia di finanza, là dove siano ritenute rilevanti per prevenire, ricercare e contrastare potenziali illeciti in danno dei pubblici interessi economico-finanziari connessi alle misure di sostegno e finanziamento del Next generation Eu.

Il colonnello Francavilla, nel ringraziare i sindaci dei cinque Comuni veronesi coinvolti per la pronta e convinta adesione, ha sottolineato che «le ingenti risorse rivenienti dal Pnrr e le ridotte tempistiche di "messa a terra" dei progetti e degli interventi così finanziati richiedono, oggi come non mai, la più stretta sinergia tra le amministrazioni pubbliche non solo centrali, ma anche territoriali e locali chiamate ad assicurare, sulla base delle rispettive competenze istituzionali, un quadro di prevenzione e di efficaci controlli nell’ambito di un disegno complessivo di transizione per far crescere il paese e condurlo verso un’economia più sostenibile, innovativa e inclusiva». Nel contempo, il comandante provinciale di Verona ha sottolineato che «il presidio della spesa pubblica rappresenta uno degli obiettivi prioritari della guardia di finanza, quale organo di polizia economico-finanziaria a tutela dei bilanci nazionali, dell’Unione europea e degli enti locali».