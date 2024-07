Acciaierie di Verona, va avanti lo sciopero di due ore a turno nei weekend

Dal 31 maggio scorso, i lavoratori delle Acciaierie di Verona sono in sciopero per due ore a turno ogni weekend. Una protesta che è andata avanti per tutto il mese di giugno e che proseguirà anche a luglio.

Sindacati e lavoratori chiedono risposte concrete all'azienda sulla salubrità degli ambienti di lavoro nei reparti acciaieria e metallurgica, sulla gestione degli appalti interni in tema di sicurezza, sull'aumento dei carichi di lavoro in tutti i reparti causati dalla carenza di organici e dalla nuova organizzazione del lavoro. Organizzazione che ha l'intenzione di creare efficienza ma che ha avuto come conseguenza il peggioramento delle condizioni lavorative.

In queste settimane, nonostante l'alta adesione dei lavoratori alla mobilitazione indetta delle rsu e da Fim, Fiom e Uilm di Verona, la direzione aziendale sembra voglia andare avanti per la sua strada «senza dare alcun tipo di risposta - hanno fatto sapere i sindacati - infischiandosene delle nostre legittime rivendicazioni e cercando di boicottare o indebolire le nostre proteste sindacali con atteggiamenti e decisioni operative padronali al limite della condotta antisindacale». I rappresentanti dei dipendenti hanno infatti segnalato che ai lavoratori è stato chiesto se si aderisce o meno allo sciopero ed è stato anche deciso di non interrompere l'attività fusoria in zona forni pur sapendo dell'assenza del turno montante di colata continua per effetto dello sciopero. «Atti gravissimi che ledono il principio costituzionale del diritto allo sciopero, che nessun datore di lavoro è autorizzato ad impedire o ad ostacolare - hanno spiegato rsu, Fim, Fiom e Uilm di Verona - Azioni di una particolare gravità che, se dovessero persistere, ci obbligheranno ad adire per le vie legali per contestare la condotta antisindacale da parte aziendale, in difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori».

Per tali ragioni le segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm di Verona, unitamente alla rsu di Acciaierie di Verona, dichiarano un ulteriore pacchetto di ore di sciopero per l'intero mese di luglio, a partire dal prossimo weekend, con l’intenzione di proseguire la mobilitazione.