Persone con disabilità e accessibilità dell’Arena di Verona durante i concerti: il Comune convoca un tavolo tecnico

In merito alla fruizione degli spettacoli extra lirica in Arena da parte delle persone disabili, il Comune di Verona è intervenuto attraverso una nota nella quale viene sostenuto che «ad oggi non viene applicata una soluzione definitiva». Da Palazzo Barbieri, infatti, spiegano che l’attuale allestimento delle pedane sarebbe «temporaneo» e rispetterebbe «le indicazioni prescritte dal tribunale di Verona, intervenuto nel marzo 2023 a seguito della denuncia presentata da una cittadina disabile». In tal senso, dal Comune di Verona hanno poi fatto sapere che «fino a nuove indicazioni, le modalità di allestimento non cambieranno».

Tuttavia, nella medesima nota di Palazzo Barbieri si precisa ancora: «È volontà dell’amministrazione di individuare una soluzione definitiva e soprattutto adeguata. Per fare ciò è in programma a breve un tavolo tecnico per capire se tali pedane siano l’unica soluzione possibile da attuare o se ve ne siano altre in grado di soddisfare da un lato le esigenze tecniche degli spettacoli e dall’altro le sensibilità degli spettatori e dei loro accompagnatori».

In base a quanto si è appreso, al tavolo saranno invitati gli organismi che a vario titolo si occupano di accessibilità dell’anfiteatro in occasione degli spettacoli extra lirica, ovvero Fondazione Arena, Arena di Verona S.r.l., il Conservatore dell’Arena, la direzione del Comune che si occupa di pianificazione dell'eliminazione delle barriere architettoniche, la Consulta per le Disabilità e un esperto di Design for All, che detta le linee guide per la progettazione consapevole applicata a differenti ambiti disciplinari, per consentire la fruizione di ambienti, prodotti e servizi alla più ampia pluralità di soggetti, diversi fra loro per capacità percettive, motorie e cognitive.

Al riguardo è intervenuta nella giornata di lunedì 13 maggio la vicesindaca e assessora all’edilizia monumentale Barbara Bissoli, anche a seguito dell’episodio avvenuto durante un recente concerto e apparso sulla stampa nei giorni successivi. «La nostra volontà - ha dichiarato Bissoli - è quella di cercare di capire se è possibile una soluzione che consenta a chi accompagna le persone con disabilità di stare loro vicino durante gli spettacoli. Ad oggi viene ottemperata l’ordinanza del Tribunale del marzo 2023 con il tipo di allestimento realizzato».

La stessa vicesindaca Barbara Bissoli ha quindi precisato: «Sia la Soprintendenza che il Conservatore dell’Arena hanno più volte sollecitato l’attivazione di un tavolo tecnico proprio per capire se quella è la soluzione migliore, considerato che oltre agli aspetti tecnici va tenuto conto anche della sensibilità di tutti. E l’intendimento è proprio quello di convocare questo tavolo affinché si trovi una soluzione che sia in linea con il Design for All che detta le linee guida per l’accessibilità di tutti i luoghi pubblici. Al tavolo, oltre a Fondazione Arena e Arena di Verona S.r.l ci sarà il Comune di Verona con tutti i suoi assessori competenti, consulta della disabilità e un esperto di Design for All».