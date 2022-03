Strade e piazze di Verona controllate dagli accertatori della sosta di Amt

Come proseguono i controlli con autovelox e telelaser e le verifiche dei Green Pass da parte della polizia locale di Verona, continua anche la campagna di sensibilizzazione "Prevenire per non punire" di Amt.

Da oggi, 7 marzo, a domenica prossima gli accertatori della sosta concentreranno le loro attenzioni in due comparti della città: comparto Pindemonte e comparto Catena.

Comparto Pindemonte è formato da Via Carso, Via Cavallotti, Via Col di Lana, Piazza Donatori del Sangue, Via Mameli, Via Monte Cimone, Via Monte Nero, Via Monte Ortigara, Via Monte Santo, Via Montello, Via della Pace, Via Pindemonte, Via Sabotino, Via Sacchi e Via Santini.

Comparto Catena è formato da Lungadige Catena, Viale Cristoforo Colombo (lato numeri dispari da 121 a 139), Via Contarini, Via Da Verrazzano, Via Vasco De Gama, Via Magellano, Via Maldonado, Via Mocenigo, Via Morosini, Via Querini, Via Usodimare e Via Venier.