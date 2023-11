Tutto pronto per l'accensione delle luminarie di Natale a Verona: «Garantita illuminazione adeguata senza emergenza caro bollette»

Si accende la magica atmosfera del Natale. Il Comune di Verona ha annunciato che da venerdì 1 dicembre le vie e le piazze del centro storico saranno animate dalle tradizionali luminarie durante tutto il periodo natalizio. Dalle ore 17 di domani, dunque, i cittadini veronesi e turisti saranno avvolti dai giochi di luce, percorrendo le vie della città, da piazza Bra a via Mazzini, via Cappello e piazza delle Erbe come in un grande villaggio di Natale.

Secondo quanto riferito da Palazzo Barbieri, nei prossimi giorni si accenderanno le luci anche in tutta la città e nei quartieri, a breve verrà completata l’installazione, creando così una grande suggestiva atmosfera tipica del Natale.

«Anche in vista di questo Natale abbiamo rispettato i tempi previsti per l’accensione - ha commentato l’assessore al commercio Italo Sandrini -. Ringraziamo per la collaborazione Agsm Aim, sottolineando che quest’anno potremo garantire un’illuminazione adeguata perché non avremo l’emergenza dell’aumento del caro bollette come l’anno scorso».