Il magnifico abito da sposa della "divina" Federica Pellegrini

L’abito da sposa di Federica Pellegrini e? un modello made-to-measure di Nicole Milano in mikado di seta color avorio, con scollo omerale. Sulla schiena, una raffinata fila di bottoncini foderati aggiunge una nota romantica. «Penso che questo abito sia semplicemente perfetto su Federica: un equilibrio tra un design minimal e linee grintose», ha commentato Nicole Cavallo, Creative Director di Nicole Milano. Il velo, lungo 4 metri, e? ricamato con fiori applicati a mano e sublima l’eleganza della sposa durante la cerimonia.

«Ogni dettaglio e? stato pensato insieme a Federica e accompagnarla in questa scelta e? stato davvero emozionante. - ha aggiunto Nicole - Quando ha indossato il vestito messo a punto e il velo, tutto si e? completato come per magia: l’abito da sposa la rendeva raggiante, mettendo in luce la parte migliore di se?».

Nel corso della serata Federica Pellegrini ha poi sorpreso tutti con il cambio look: un modello a tuta in crepe bianco con profondo scollo a "V". La schiena e il girovita sono impreziositi da raffinati micro-cristalli e fiori 3D che aggiungono luce a questo abito dal carattere moderno e glamour. La tuta e? completata da una giacca tuxedo bianca, tempestata di paillettes e polsini in satin di seta bianca a contrasto.

Il bozzetto del cambio abito Nicole Milano di Federica Pellegrini - foto Ufficio Stampa Pronovias Group