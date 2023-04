Animalisti contro abbattimento delle nutrie sul Tramigna. Rigo: «Non indietreggiamo»

La giunta regionale del Veneto ed il Comune di Soave si uniscono contro le nutrie. Anche lungo il fiume Tramigna, infatti, questi roditori costruiscono le loro tane, danneggiando le sponde e gli argini del corso d'acqua e aumentando il rischio di allagamenti nell'abitato di Soave.

Per eradicare la presenza della nutria, il Comune di Soave ha presentato alla Regione un piano di controllo del roditore. Piano che si avvale della collaborazione del locale ambito di caccia e che prevede l'abbattimento di quante più nutrie possibile. Il progetto ha incontrato il plauso della Regione, la quale ha stanziato un contributo, dedicato al Tramigna, di 5mila euro, suddivisi tra i due Comuni di Soave e Cazzano di Tramigna. Fondi che saranno utilizzati dall'ambito territoriale di caccia per acquistare quanto necessario alla cattura, all'abbattimento e al corretto smaltimento degli animali.

«Desidero ringraziare il presidente della Regione Luca Zaia ed il consigliere regionale Filippo Rigo per aver posto l’attenzione su un tema tanto importante per la sicurezza idraulica di Soave - ha commentato il sindaco di Soave Matteo Pressi - Un ringraziamento particolare anche al locale ambito di caccia, sempre pronto a collaborare per il bene del territorio. La nutria rappresenta un vero e proprio pericolo per il nostro abitato perché indebolisce gli argini, esponendoci a rischi e al sostenimento di spese straordinarie per la manutenzione che potremmo dedicare ad altri interventi».

Per questa iniziativa, i Comuni di Soave e di Cazzano di Tramigna hanno subito un pacifico attacco da parte dei militanti di 100% Animalisti. In difesa delle nutrie, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, sono stati appesi due striscioni davanti ai municipi dei due Comuni dell'Est Veronese. «Le nutrie sono vittime dell'ignoranza e dei pregiudizi di molta gente, delle strumentalizzazioni dei politici e della voglia di sangue dei cacciatori - è il commento di 100% Animalisti - Le nutrie vengono accusate di indebolire gli argini di un fiumiciattolo con le loro tane e di provocare così inondazioni. Cosa assolutamente falsa, perché quando, anni fa, ci furono in zona problemi idrici, non furono dovuti al cedimento degli argini, ma ad un'esondazione. L'acqua superò il livello per mancanza di manutenzione, per il pessimo uso del territorio e per la speculazione edilizia. Ma è molto comodo dar la colpa alle nutrie e scaricare così le responsabilità, mostrando che si fa qualcosa e facendo contenti i cacciatori».

E solidarietà ai sindaci di Soave e Cazzano di Tramigna è stata espressa dal consigliere regionale veronese Filippo Rigo. «La salute delle rive del Tramigna va tutelata per il bene della cittadinanza, per il bene di tutti, e forse qualcuno dimentica gli episodi del passato in cui il fiume ha invaso l’abitato - ha commentato Rigo - Le nutrie, con la loro presenza invasiva, danneggiano e mettono gravemente a rischio le sponde del corso d’acqua del territorio soavese, così come di tanti altri nella nostra provincia. Le loro tane producono pericolosi cedimenti negli argini dei canali di bonifica e dei fiumi, con un pericolo costante non solo per il contenimento dei corsi d’acqua, ma anche per i mezzi di circolazione e i mezzi agricoli. Senza contare i grandi danni che infliggono alle coltivazioni, che si aggiungono alle già evidenti difficoltà che il settore agricolo sta attraversando in questo momento».

«Il bando che abbiamo finanziato in Regione - ha aggiunto Rigo - è il primo passo di un lungo lavoro per tutelare l’integrità di argini e terrapieni del nostro territorio, quindi la sicurezza dei cittadini e delle coltivazioni. Occorre buon senso nelle decisioni politiche e amministrative, il dialogo e il confronto sono sempre bene accetti, ma le azioni vigliacche sono da condannare. Non ci lasciamo spaventare da blitz notturni e non arretriamo di un passo: il bando attivato dalla Giunta ha l’obiettivo di coprire gli acquisti e i costi effettuati dai diversi enti e amministrazioni locali nell’attività di eradicazione delle nutrie. Un impegno gravoso, ma necessario a garantire la sicurezza ai cittadini e ai territori».