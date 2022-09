A4, lavori notturni tra Verona Sud e Sommacampagna: una corsia aperta

Nuovo intervento in arrivo in A4.

Lavori di rifacimento della pavimentazione interesseranno la carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Verona Sud e Sommacampagna (dal km 278+900 al 275+800), dove dunque si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 22 di giovedì 15 alle ore 6 di venerdì 16 settembre

In caso di maltempo i lavori verranno effettuati nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 settembre.

Viabilità in provincia

La Provincia di Verona ha comunicato una serie di cambiamenti per quanto riguarda la viabilità di sua compentenza.

Verrà temporaneamente sospesa la circolazione lungo alcuni tratti delle seguenti strade provinciali:

Sp 47 "del Menago", nel comune di Castagnaro, dal 15 al 20 settembre dalle 7 alle 19, per consentire la riasfaltatura della provinciale. Verrà garantito l'accesso ai frontisti;

Sp 13 "dei Tredici Comuni", il 15 e il 16 settembre, 24 ore su 24, nel territorio di Selva di Progno. La sospensione della circolazione consentirà di effettuare le operazioni di disgaggio del materiale roccioso instabile a monte della strada. In seguito al sopralluogo tecnico per la caduta di alcuni massi verificatasi a inizio settembre, la Provincia ha ritenuto necessaria la messa in sicurezza del versante.

Circolazione sospesa, dal dal 13 al 21 settembre nella fascia oraria 7.30-18.30, anche lungo un tratto extraurbano, caratterizzato da una carreggiata di dimensioni esigue, della strada provinciale 36a "della Val Taioli" nel territorio di Badia Calavena.

Nel tratto urbano immediatamente successivo, invece, verrà istituito il senso unico alternato.

Le limitazioni sono necessarie per consentire l'esecuzione, in sicurezza, di lavori di ribitumatura della provinciale.

Stesso provvedimenti, in vigore dal 12 fino al 23 settembre, dalle 7 alle 19 festivi e prefestivi esclusi, lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 45Ter, dalla rampa di uscita del sottopassaggio della 434, all'incrocio con via Santa Toscana nel comune di Roverchiara.

Nel tratto immediatamente successivo, in direzione del ponte sul canale Bussè, verrà istituito il senso unico alternato di circolazione.

Le limitazioni sono necessarie per consentire la posa di una nuova condotta fognaria per conto di Acque Veronesi.