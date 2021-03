Serie di lavori in A4 nel fine settimana: due corsie aperte tra Sommacampagna e Sirmione

Prosegue la serie di interventi che nelle ultime settimane sta interessando l'Autostrada Brescia-Padova

Sommacampagna

Per lavori di pavimentazione sulla carregiata Ovest (in direzione di Milano) dell'A4, tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione (dal km 261 al 257+400) si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 19 alle ore 6 di lunedì 22 marzo 2021.

Contemporaneamente ai lavori e per tutta la durata degli stessi verrà chiusa l’uscita da Venezia del casello di Peschiera.

In caso di maltempo l'intervento potrebbe slittare alla settimana successiva.

Brescia

Tra i caselli di Brescia Est e Sirmione (dal km 243+200 al 246+500) in carreggiata Est (in direzione di Venezia), nel medesimo lasso di tempo si viaggerà su due corsie di marcia, sempre per lavori di pavimentazione. Contemporaneamente verrà chiusa l’uscita da Milano e l’entrata per Venezia del casello di Desenzano.

Inoltre da lunedì 22 a venerdì 26 marzo i piazzali dell’Area di Servizio Monte Alto Est saranno parzializzati per rifacimento pavimentazione.

Vicenza

Lavori di pavimentazione anche in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est (dal km 338+700 al 335+000), dove si viaggerà su due corsie sempre dalle ore 20 di venerdì 19 alle ore 6 di lunedì 22 marzo

Conseguentemente all'intervento, dalle ore 20ù di venerdì 19 alle ore 12 di sabato 20 marzo, verrà chiuso lo svincolo di innesto in A31 Valdastico sia in direzione Piovene Rocchette (carreggiata Nord), che Badia Polesine (careggiata Sud) per i viaggiatori provenienti da Venezia.

Tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest infine, per lavori di riqualificazione varco al Km 353+350, sempre nello stesso lasso di tempo, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie, di cui una a larghezza ridotta.