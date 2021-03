A4, lavori nel fine settimana fino a maggio tra Verona Sud e Verona Est

In questi giorni la società A4 Holding ha lanciato una serie di lavori sulla tratta Brescia - Padova, molti dei quali interessano l'area veronese vista la necessità di realizzare il raddoppio della sede stradale della Tangenziale Sud.

Verona

Per lavori di pavimentazione, in carreggiata Est (in direzione Venezia) tra i caselli di Verona Sud e Verona Est (dal km 285+500 al 289+500), si viaggerà su due corsie di marcia nei seguenti fine settimana:

dalle ore 20 di venerdì 12 marzo alle ore 7 di domenica 14 marzo;

dalle ore 20 di venerdì 19 marzo alle ore 6 di lunedì 22 marzo;

dalle ore 20 di venerdì 26 marzo alle ore 6 di lunedì 29 marzo;

dalle ore 20 di venerdì 9 aprile alle ore 6 di lunedì 12 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 16 aprile alle ore 6 di lunedì 19 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 23 aprile alle ore 6 di lunedì 26 aprile;

dalle ore 20 di venerdì 30 aprile alle ore 6 di lunedì 3 maggio.

Sommacampagna

Sempre per lavori di pavimentazione ma in carreggiata Ovest (in direzione Milano), tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione (dal km 261 al 257+400) si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 12 marzo alle ore 6 di lunedì 15 marzo.

Brescia

Anche tra i caselli di Brescia Est e Sirmione (dal km 243+200 al 246+500), in carreggiata Est e ancora per lavori di pavimentazione, si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 12 marzo alle ore 6 di lunedì 15 marzo 2021. Da lunedì 15 a venerdì 19 marzo i piazzali dell’Area di Servizio Monte Alto Est saranno parzializzati per rifacimento pavimentazione.

Vicenza

Tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est (dal km 338+700 al 335+000), si viaggerà su due corsie di marcia dalle ore 20 di venerdì 12 marzo alle ore 6 di lunedì 15 marzo 2021, sempre per lavori di pavimentazione.

Invece dalle ore 20 di venerdì 12 marzo alle ore 6 di lunedì 15 marzo 2021, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie, di cui una a larghezza ridotta, tra i caselli di Grisignano e Padova Ovest per lavori di riqualificazione varco al Km 351+400.