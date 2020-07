A4, lavori sul Ponte del Mincio: garantita una sola corsia di marcia

In A4, a seguito di lavori per l’idro-cancellazione della segnaletica orizzontale del vecchio cantiere sul Ponte del fiume Mincio, tra i caselli di Sirmione e Peschiera in careggiata est (direzione Venezia), nelle notti comprese tra lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020, dalle 20 alle 6, sarà garantita una sola corsia di marcia. La società autostradale ha comunicato che cercherà di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Verranno istituiti, dal 27 luglio al 7 agosto, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità di 30 chilometri orari lungo un tratto extraurbano della strada provinciale 17d "della Colombara", nel comune di Roncà. Le limitazioni - previste tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi - sono necessarie per consentire la posa di linee per l'energia elettrica.