Cresce il traffico sulla Brescia-Padova. E anche i ricavi di A4 Holding

Un +3,59% di veicoli effettivi sulla tratta di competenza e un -42% del tasso di mortalità degli incidenti, anche grazie agli 84 milioni di investimenti spesi per i servizi e per la sicurezza di chi viaggia. Si è chiuso positivamente il bilancio di esercizio 2023 del Gruppo A4 Holding, che ha raggiunto i 460 milioni di euro di ricavi consolidati (erano stati 445 milioni di euro nel 2022), con un Ebitda in salita del 5% a quota 255 milioni di euro.

Fra i traguardi raggiunti nel 2023, il bilancio sintetizza: i 533 milioni di euro di valore economico direttamente generato nel corso dell’esercizio; la distribuzione agli stakeholder aziendali di un valore economico complessivo di oltre 379 milioni di euro; l'impegno nella valorizzazione delle persone e della loro crescita professionale con oltre 10.700 ore di formazione erogate ai 449 dipendenti (di cui il 99% risulta assunto con contratto a tempo indeterminato); e i notevoli progressi nel tema prioritario della decarbonizzazione, che hanno permesso di raggiungere il 100% di fornitura elettrica proveniente da fonti rinnovabili e di registrare un significativo -14% sulle emissioni di anidride carbonica.

«I risultati registrati nel 2023 sono il frutto del costante impegno nel percorso di continua crescita aziendale - è il commento di Gonzalo Alcalde, presidente di A4 Holding - che sempre più armonizza la ricerca di alte performance aziendali alla responsabilità di impresa e alla nostra strategia di sostenibilità, che anche per l’esercizio passato ha trasformato obiettivi prefissati in traguardi raggiunti. Attraverso il valore economico generato e distribuito si conferma anche per il 2023 il nostro ruolo di attori responsabili del territorio, al fianco di stakeholder e istituzioni locali, con l’obiettivo di mantenere il compito di sostegno allo sviluppo socio-economico delle cinque province che attraversiamo, assicurando contemporaneamente la massima sicurezza e il miglior comfort a chi viaggia sulle nostre reti autostradali».

Oltre al bilancio economico, A4 Holding ha fornito anche un bilancio del traffico nel 2023 sulle tratte gestite dal gruppo, ovvero la A4 Brescia-Padova e la A31 Valdastico. I dati evidenziano un aumento complessivo del traffico, sia per i mezzi leggeri che per quelli pesanti, pari al 3,59% rispetto al 2022. Sulla A4 Brescia-Padova l’incremento complessivo del traffico è risultato del +3,03%, di cui un +3,99% per la componente leggera e un +0,31% per la componente pesante. E per il tratto A31 Valdastico l’incremento complessivo si è attestato a +6,24%, di cui un +6,97% per la componente leggera ed un importante +4,14% per la componente pesante.

Considerevolmente migliorato poi il tasso di incidentalità globale (numero di incidenti per 100 milioni di chilometri percorsi) rispetto al 2022. L’indicatore ha registrato un valore pari a 15,63 con un decremento del 6,05% rispetto all’anno 2022. E per il secondo anno di seguito scende ancora il tasso di mortalità degli incidenti (pari a 0,05), che ha registrato un -42% rispetto al dato rilevato nel 2022.

Tanti, infine, gli investimenti e gli interventi pianificati o realizzati nel Veronese. Nel 2023, sono state eseguite le attività propedeutiche all'avvio dei lavori del Castelnuovo del Garda. Lavori che sono partiti il 10 aprile scorso. E sempre l'anno scorso è stata completata la costruzione della corsia di emergenza sulla A4 in corrispondenza del cavalcavia ferroviario di San Martino Buon Albergo. Un intervento che ha consentito di raddoppiare entrambe le carreggiate dell’adiacente Tangenziale Sud di Verona, portando da due a quattro il numero delle corsie di transito. E per la riqualificazione della viabilità di Verona Sud, è stata avviata la progettazione esecutiva, che prevede un nuovo sistema di collegamenti di viabilità e mobilità volto a migliorare l’accessibilità all’autostrada, il collegamento con la tangenziale e la viabilità locale di accesso al centro città.