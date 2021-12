Cantiere in A4: una sola corsia aperta tra Verona Est e Soave per una notte

Nuovi lavori in arrivo sull'autostrada Brescia-Padova. Per la posa del new jersey a protezione del cantiere di costruzione della corsia di emergenza tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 291+000 al km 292+200), si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata Est (direzione Venezia) dalle ore 21 di giovedì 16 alle ore 5 di venerdì 17 dicembre.