A4, tre notti di lavori tra Verona Est e Soave e una sola corsia aperta

Nei prossimi giorni in autostrada scatterà un nuovo intervento, propedeutico alla costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell'A4, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona, nel Comune di San Martino Buon Albergo.

In carreggiata Ovest dunque, direzione Milano, tra i caselli di Soave e Verona Est (dal km 293 al Km 291), si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21 di lunedì 8 marzo alle ore 6 di martedì 9 marzo, dalle ore 21 di martedì 9 marzo alle ore 6 di mercoledì 10 marzo e dalle ore 21 di mercoledì 10 marzo alle ore 6 di giovedì 11 marzo.

Tra Padova e Rovigo

Per lavori di verifica delle opere d’arte sul fiume Adige, in A31 Valdastico, tra Badia e Piacenza D’Adige al Km 6+914 si viaggerà su una sola corsia di marcia in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) dalle ore 10 alle ore 16 di lunedì 8 marzo, mentre in carreggiata Sud (direzione Rovigo) sarà garantita la percorrenza su una sola corsia di marcia martedì 9 marzo 2021 sempre dalle ore 10 fino alle ore 16.

Lazise

La Provincia di Verona ha comunicato che verranno istituiti, l'8 e il 9 marzo, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 km/h lungo un tratto della strada provinciale 5 "Verona-Lago", nel territorio di Lazise. Le limitazioni, previste nella fascia oraria tra le 7.30 e le 17.30, sono necessarie per permettere al Comune un intervento di messa in sicurezza e pulizia della scarpata della via d'ingresso alla località "Mondragon".