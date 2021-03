Da Brescia a Vicenza, passando per Verona: cantieri in A4 nel fine settimana

Nuovi lavori sulla pavimentazione prenderanno il via alle ore 20 di venerdì 26 marzo per concludersi alle ore 6 di lunedì 29: nei tratti interessati gli utenti viaggeranno su due corsie di marcia

Tre diversi tratti dell'autostrada Brescia-Padova, saranno interessati da lavori di pavimentazione tra le ore 20 di venerdì 26 marzo e le ore 6 di lunedì 29, che porteranno gli utenti a viaggiare su due sole corsie di marcia.

Un cantiere aprirà in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Sommacampagna e Sirmione (dal km 261 al 257+400), mentre nel Bresciano sarà presente tra Desenzano e Sirmione (dal km 244+400 al 246+500). Il terzo cantiere infine sarà presente in provincia di Vicenza, in carreggiata Ovest (in direzione Milano) tra i caselli di Grisignano e Vicenza Est (dal km 338+700 al 335+000), sempre durante il fine settimana.