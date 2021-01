A22, l'anno nuovo non ha portato un aumento di tariffe per il pedaggio

Nessun aumento di pedaggio con l'arrivo del 2021 per gli automobilisti che sceglieranno di viaggiare sulla A22, l'autostrada del Brennero. Dal primo gennaio del nuovo anno, infatti, non sono stati previsti incrementi delle tariffe autostradali rispetto alle attuali.

Si conferma ancora una volta un trend che vede AutoBrennero continuare a garantire investimenti sull'infrastruttura nonostante pedaggi tra i più economici d'Italia. Negli ultimi sette anni, infatti, il pedaggio è stato incrementato una volta, nel 2018, dell'1,67%. «Come noto - ha ricordato l'amministratore delegato Diego Cattoni - i nostri pedaggi, sia nella tratta di pianura, che in quella di montagna, sono tra i più bassi d'Italia. Qualitativamente tra i più alti d'Italia sono, invece, i servizi offerti alla clientela, a cominciare dal livello dell'infrastruttura, che viene continuamente manutentata e ammodernata. Ci sono servizi, come lo sgombero neve, che hanno costi elevati, ma che ci hanno permesso anche durante l’ultima straordinaria nevicata di mantenere il nastro autostradale sempre pulito e sicuro».

Lo stanziamento per la manutenzione ordinaria del 2021 approvato dal consiglio di amministrazione lo scorso 27 novembre è stato di 71 milioni, ben 226.000 euro a chilometro. Gli investimenti non riguardano solo le manutenzioni, come testimonia la recente approvazione del progetto esecutivo del primo lotto della terza corsia, ossia del nuovo innesto con la A1, opera da 138 milioni di euro. Restando in materia di politiche tariffarie, nel cda del 18 dicembre sono state confermate per il 2021 le attuali agevolazioni: Brennerpass, ossia il 20% di sconto per i pendolari che utilizzano la A22 per recarsi al lavoro, e il 30% di riduzione della tariffa già attivo per i motoveicoli.