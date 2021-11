Lectio in Gran Guardia di Vittorino Andreoli: 600 i posti disponibili

È ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei 600 posti disponibili, messi a disposizione per l'incontro tra Vittorino Andreoli e Verona, la sua città. L'appuntamento con il noto medico e scrittore è per mercoledì pomeriggio, alle 18 nell'auditorium della Gran Guardia.

È questa la sede scelta dall'Amministrazione per gli 80 anni che il professore Andreoli ha compiuto nel mezzo della pandemia, il19 aprile 2020, quando a tutto si pensava tranne che a festeggiare. Ma Vittorino Andreoli è un personaggio troppo caro alla città per non essere omaggiato in modo adeguato, perciò l’Amministrazione ha organizzato un incontro speciale, aperto a tutti e completamente gratuito, dedicato al noto medico, scrittore e accademico veronese che, nonostante i tanti viaggi e gli impegni professionali fuori Verona, ha sempre mantenuto un forte legame con la città e i veronesi.

Durante la serata il professor Andreoli riceverà un riconoscimento dalle mani del sindaco Federico Sboarina, un segno di stima a nome della comunità per ciò che la sua figura rappresenta non solo per la collettività, ma anche per ciascun individuo. Per i veronesi presenti sarà l'occasione di assistere alla lectio di uno dei più noti psichiatri italiani, che nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera ha affrontato con linguaggio semplice e diretto ma rigoroso e con riflessioni critiche, lucide e profonde le principali problematiche della società contemporanea. Durante l'incontro, infatti, il professor Andreoli tra i vari argomenti parlerà anche del momento attuale e dell'impatto che la pandemia può aver prodotto su famiglie e giovani.