Viaggio tra minerali, gioielli e fossili: in fiera è pronta a partire Verona Mineral Show

Prende il via venerdì la 68° edizione di Verona Mineral Show: dal 19 al 21 maggio a Veronafiere tornano protagoniste le passioni legate a minerali, gioielli e fossili.

Una mostra-mercato tutta luccicante, con migliaia di gemme, cristalli, pietre preziose e bijoux in esposizione negli oltre 250 stand all’interno del padiglione 2 della fiera.

Un’occasione unica per ammirare (e comprare) pezzi unici e rari o reperti arrivati da tutto il mondo. Verona Mineral Show, infatti, si conferma un evento internazionale, con il 40% degli espositori arrivati dall’estero, da 20 paesi.

La rassegna rappresenta un vero e proprio viaggio al centro della terra, alla scoperta delle sue ricchezze naturali che si sono formate nel corso di ere geologiche. Non sono soltanto i minerali le star della manifestazione: con i suoi 10mila metri quadrati espositivi, Verona Mineral Show è anche il punto di riferimento per chi colleziona fossili.

Grazie alla collaborazione con Museo Geopaleontologico di Camposilvano, AGMV – Associazione Geologica Mineralogica Veronese e Museo Paleontologico di Roncà, i visitatori di ogni età possono poi sentirsi paleontologi per un giorno. Nelle tre giornate di Verona Mineral Show sono in programma una serie di laboratori didattici e interattivi per imparare a ripulire i fossili o esaminarli con il microscopio elettronico.