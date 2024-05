Infermieri ed operatori socio sanitari, nuove assunzioni per l'Ulss 9 Scaligera

L'Ulss 9 Scaligera ha provveduto ad assumere 26 infermieri e 25 operatori socio sanitari.

I provvedimenti, spiegano dall'azienda sanitaria, sono il risultato delle analisi effettuate dalla direzione delle Professioni Sanitarie, condivise con la direzione Strategica dell’azienda, relative ai fabbisogni dei primi mesi dell'anno in corso e hanno riguardato anche altre figure del comparto che saranno oggetto di assunzione nei prossimi giorni. Le assunzioni sono necessarie per garantire il regolare funzionamento di Unità Operative e Servizi.

Il nuovo personale andrà ad aggiungersi ai 2.391 Infermieri e 877 oss, già in forze ad oggi nell’Ulss 9.

Per l’assunzione, sia degli uni che degli altri, sono disponibili le graduatorie di concorso, dalle quali attingere.

Per quanto riguarda gli infermieri, che rappresentano il 40% delle figure professionali presenti in azienda, dopo il massiccio reclutamento degli anni scorsi era stato richiesto un concorso per 5 posti. I candidati che hanno presentato domanda per l'azienda sanitaria sono stati 269 e la graduatoria finale ha visto oltre ai 5 vincitori, già assunti, altri 128 idonei, da cui sono state reclutate le 26 nuove unità e da cui si attingerà per le nuove necessità e per coprire i turnover.

Per quanto riguarda gli operatori socio sanitari, il concorso era stato richiesto per 120 posti. I candidati che hanno presentato domanda per l'Ulss 9 sono stati 2.262. La graduatoria finale ha visto, oltre ai 120 vincitori, tutti assunti, ulteriori 640 idonei da cui sono state assunte le ulteriori 25 unità. A questa graduatoria, come per gli infermieri, si è attinto e si attingerà per ulteriori necessità e copertura del turnover.