Tangenziale sud, «nuova uscita a Palazzina per ridurre traffico ed inquinamento»

Una nuova uscita dalla tangenziale Sud che permetta ai mezzi pesanti di raggiungere la zona industriale di Palazzina, a Verona, risolvendo gli ingorghi che si formano abitualmente attorno allo svincolo della Transpolesana a San Giovanni Lupatoto e lungo tutto il percorso alla nuova Zai.

È questa la proposta del Terzo Polo presentata sabato, in una conferenza stampa congiunta, dal sindaco di Garda e coordinatore veneto di Italia Viva Davide Bandinelli assieme al consigliere indipendente della 5a Circoscrizione Giancarlo Frigo.

«Un nuovo svincolo – ha spigato quest’ultimo - eviterebbe ai camion di entrare in Transpolesana per poi uscire allo svincolo di San Giovanni Lupatoto, attraversare il cavalcavia sull’autostrada e il quartiere di Palazzina svoltando, infine, in via Cà di Mazzè. Un “giro dell’oca” di oltre 5 chilometri, dove si realizzano regolarmente ingorghi».

«Una nuova uscita all’altezza di via Corte Garofolo – sottolinea Bendinelli - permetterebbe ai mezzi pesanti provenienti da Est di accedere direttamente alla nuova Zai, riducendo sia il traffico che l’inquinamento a Palazzina e, in particolare, a ridosso del complesso scolastico attorno la chiesa di Sant’Andrea. Lavoreremo affinché non si perda l'occasione di finanziare opere di questo tipo anche con i fondi del PNRR, ma è necessario che il Comune di Verona e il Comune di San Giovanni Lupatoto sappiano far propri tali progetti. Questa e altre proposte segnalano la volontà del Terzo Polo di creare sinergie trasversali a sostegno di interventi di buon senso che beneficiano il territorio e le comunità. La serietà è la cifra del nostro impegno politico».