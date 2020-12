Tampone alla Festa dell'Immacolati: gli orari e i punti aperti a Verona e provincia

Anche in occasione della Festa dell'Immacolata, che si tiene martedì 8 dicembre sarà possibile accedere ad alcuni punti per effettuare il test del tampone in città e provincia, utile a scoprire se si è stati o meno contagiati dal Covid-19.

L'Ulss 9 Scaligera ha dunque fornito gli orari delle varie postazioni per il giorno festivo.

Verona Fiera, padiglione 10, ingresso E, dalle 7 alle 19;

Centro Polifunzionale di Marzana 24 ore su 24, esclusa la fascia oraria compresa tra le 6 e le 7);

Centro Polifunzionale di Bussolengo in via Carlo Alberto dalla Chiesa, dalle ore 7 alle 19;

Ospedale di Legnago, accesso dal lato del Pronto soccorso dalle ore 7 alle 19;

Centro Polifunzionale di Isola della Scala dalle ore 9 alle 17;

Drive-in di Caprino Veronese presso Impianti Sportivi di via Primo Maggio dalle ore 7 alle 19;

Restano chiusi San Bonifacio, Roncà e Malcesine.

L'Ulss 9 Scaligera ricorda che, in caso di malattia (come ad esempio tosse o febbre oltre i 37.5°) è necessario contattare il proprio pediatra di libera scelta o il proprio medico di medicina generale, che deciderà se è il caso di eseguire o meno il tampone per la ricerca del virus Sars-CoV-2; se sussiste l'indicazione, il medico può decidere di effettuare il tampone direttamente presso il proprio ambulatorio; il medico o il pediatra possono, in alternativa, decidere di rilasciare l'impegnativa all’interessato.

L'utente può accedere ai punti tampone recandosi direttamente con l'impegnativa nelle varie sedi nei giorni e orari sopra riportati; previa prenotazione tramite link dedicato, che consente un accesso più agevolato. In ogni caso devono sempre essere rispettate le misure previste per evitare gli assembramenti.