SuperEnalotto, due giocate vincenti messe a segno a Verona nell'ultima estrazione

Il Veneto va a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione del 25 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” del valore di 33.332,22 euro ognuno.

La prima vincita è stata registrata presso il bar di via Lorenzo Perosi 40 a Padova, mentre altre due sono state convalidate presso l’esercizio di via Cappello 16 a Verona. L’ultima, invece, è arrivata nell’esercizio sito sulla strada Statale del Pasubio 327 a Vicenza.



Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 295,7 milioni di euro, che saranno in palio nella prossima estrazione.L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.