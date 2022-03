SuperEnalotto, vincita non riscossa a Mozzecane: ci sono ancora 9 giorni di tempo

Mancano solo 9 giorni per riscuotere un "5" da oltre 66mila euro realizzato nel concorso n. 3 del SuperEnalotto di sabato 8 gennaio presso il punto vendita Sisal Edicola-Carta Shop di via Caterina Bon Brenzoni 21 a Mozzecane, piccolo Comune di poco più di 7.000 abitanti nella provincia di Verona.

Come riporta Agipronews la giocata da 3 euro è stata convalidata venerdì 7 gennaio a metà pomeriggio. I termini per la riscossione del premio – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino – scadranno il prossimo venerdì 8 aprile.

La combinazione vincente è stata 35, 42, 49, 63, 68, 78, J 1, SS 33.