Valpolicella baciata dal SuperEnalotto: messo a segno un un doppio “5”

Veneto a segno grazie al SuperEnalotto: nell’estrazione dell’8 novembre come riporta Agipronews, è stato centrato un doppio “5” del valore di 81.135,78 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l'esercizio di via Corgnan 40/B a Sant’Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 304,1 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.