Veneto baciato dal SuperEnalotto: giocata a Mozzecane una schedina da oltre 60 mila euro

Si è rivelato fortunato per il Veneto l'ultimo concorso del SuperEnalotto. Nell’estrazione dell’8 gennaio infatti, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 66.426,74 euro ciascuno.



La prima giocata è stata registrata presso il bar di piazza Tiziano Vecellio 14 a Seren del Grappa, in provincia di Belluno, mentre l’altra è stata convalidata presso l’edicola di via Caterina Bon Brenzoni 21 a Mozzecane, in provincia di Verona.Il Jackpot, intanto, sale a 137,5 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.