SuperEnalotto e 10eLotto premiano la provincia di Verona: vinti 50 mila euro

Due vincite di rilievo sono state registrate nelle scorse ore nel Veronese, come segnalato da Agipronews.

10eLotto

Il 10eLotto infatti ha premiato una giocata fortunata convalidata a Verona, con la quale è stato messo a segno un 5 da 21 mila euro.

L'ultimo concorso ha distribuito 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi dall'inizio dell'anno.

SuperEnalotto

Nell'estrazione del 18 ottobre del Superenalotto invece, è stato centrato un 5 del valore di 29.609,16 euro. La giocata vincente è stata registrata presso l'esercizio di via Ungheria 9 a Illasi, in provincia di Verona.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 291,5 milioni di euro, record per il gioco, che saranno in palio nella prossima estrazione.