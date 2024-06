Starbucks ha aperto il suo secondo punto "veronese" dentro Adigeo

Dopo quello in Galleria Pellicciai, Starbucks ha inaugurato il suo secondo store a Verona, il 39° in Italia. Aperto anche in questo caso con il gruppo Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, il negozio è situato nel centro commerciale Adigeo e crea 11 opportunità lavorative.

Il centro commerciale situato tra il centro del capoluogo scaligero e il casello autostradale di Verona Sud, ospita oltre 130 negozi su una superficie di circa 47 mila quadrati, tra i quali ora è presente anche Starbucks.

Lo store si sviluppa su una superficie di 150 metri quadrati ed è organizzato in modo da accogliere sia i visitatori in cerca di una pausa veloce da gustare in piedi, sia coloro che vogliono dedicarsi del tempo in una giornata di shopping, accomodandosi in uno dei 21 posti a sedere presenti. Il suo design si ispira all'architettura e ai ponti di Verona, con due artwork a tema floreale posti sulla parete antistante il bancone.