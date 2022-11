Ogni martedì i Sonohra danno appuntamento ai fan con il format musicale "Civico 6"

Ogni martedì alle ore 19 i Sonohra sono pronti a ritornare con il format musicale "Civico 6" sui loro canali ufficiali, un progetto che in passato era stato molto apprezzato dai loro fan. Luca e Diego Fainello, in arte i Sonohra, si esibiranno con le loro chitarre ogni martedì in un pezzo del proprio repertorio o in una cover, tenendo anche in considerazione le tantissime richieste nostalgiche che i fan hanno inviato loro, nei giorni scorsi, spinti dal desiderio di risentire le cover di Bon Jovi o la storica “Iris”, ma anche brani estratti dai vari album di questi ormai 15 anni di carriera del duo veronese come “Ciao”, “The night is ours”, “Oltre i suoi passi” e “Si chiama libertà”, senza dimenticare anche le hit, tra cui le celeberrime “L’Amore” e “Love Show”, acclamate dal pubblico anche nell’ultimo tour nei nuovi arrangiamenti.

«Abbiamo ideato Civico 6 la prima volta nel 2018, poi l'abbiamo ripreso nell'aprile 2020, in piena pandemia, caricando su You Tube un video della nostra cover in acustico di “Always” di Bon Jovi che raggiunse 4 milioni di visualizzazioni. – commentano i Sonohra – In questi mesi, dopo la chiusura del Liberi da Sempre 3.0 Tour al Notte Tempio di Modena lo scorso ottobre, abbiamo deciso di fermarci live per dedicarci ad importanti progetti e sogni nuovi che abbiamo finalmente tolto dal cassetto. Riprendere l’appuntamento settimanale “Civico 6” ci è sembrato un buon modo per accompagnare i nostri fan fino al nostro ritorno dal vivo, a marzo del prossimo anno. Vi aspettiamo quindi ogni martedì alle 19 sui nostri canali ufficiali».