Giovedì a Verona i funerali di Renato Bernuzzi, storica voce dei Kings

Si terranno giovedì 19 novembre, nella Basilica di San Zeno a Verona, i funerali di Renato Bernuzzi, voce dei Kings, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì scorso. L’artista veronese, voce della Verona Beat, è stato il simbolo di un’epoca.

Per l’ultimo saluto sono attese tante persone, oltre a familiari e amici, anche colleghi del mondo della musica e dello spettacolo e i suoi fan. Per questo, giovedì dalle 8 alle 13, sarà istituito il divieto di sosta su tutta piazza San Zeno e nell’omonima via laterale.