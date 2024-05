Power Hits Estate di RTL 102.5 in Arena: biglietti disponibili

L'anno scorso, sul palco dell'anfiteatro scaligero, era stato premiato come tormentone estivo del 2023 "Italodisco", il brano dei The Koloros che ha fatto ballare tutta Italia.

Power Hits Estate, l'evento organizzato da RTL 102.5, torna all'Arena di Verona martedì 3 settembre. Martedì 3 settembre ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5 all’Arena di Verona. Sul palco si avvicenderanno le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico, per decretare il "Power Hit dell'estate del 2024".

I biglietti sono già disponibili in prevendita su TicketOne.