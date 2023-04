"Neomamme mai più sole", la proposta di Verona Domani per dare aiuto dopo il parto

"Neomamme mai più sole" è l'iniziativa presentata e proposta dal gruppo Verona Domani. Alla conferenza stampa era presente Paolo Rossi, capogruppo in consiglio comunale, Anna Leso, consigliere di amministrazione dell’Istituto Assistenza Anziani ed ex consigliere comunale, Marco Zandomeneghi, già consigliere comunale, e Barbara Guadagnini, responsabile del gruppo Donne di Verona Domani.

«La proposta - ha spiegato Rossi - nasce dall’esigenza di aiutare le neomamme nei primi mesi dopo il parto, momento di assoluta fragilità e che necessita di riposo e di una rete familiare-comunitaria di sostegno e su questo tema il Comune deve aiutare le famiglie creando una rete tra le diverse realtà esistenti e promuovendo nuovi servizi».

Anna Leso ha poi aggiunto che Verona Domani vuole essere molto concreta e «la prima iniziativa può essere quella della consegna di pasti a domicilio nei primi giorni di vita del bambino. Il servizio di consegna pasti è già attivo sul territorio da parte dell’Istituto Assistenza Anziani e Pia Opera Ciccarelli, per cui si tratterebbe di estenderlo a chi si trova in questa situazione di necessità».

L’ex consigliere comunale Marco Zandomeneghi ha proposto anche di «istituire un servizio di consulenza, in collaborazione con l’ULSS 9, in affiancamento al servizio di pesata e l’istituzione di uno spazio d’ascolto itinerante, nelle circoscrizioni, a cui le neomamme possano rivolgersi fino ai 3 anni del loro bambino».

Ha concluso infine Barabara Guadagnini, sottolineando che «questi sono servizi che forniscono un aiuto concreto alle famiglie ed immediatamente attuabili».

Il consigliere Rossi ha ricordato che presto il consiglio comunale «sarà chiamato ad esprimersi su questa proposta sulla quale si auspica la convergenza di tutte le parti politiche, trattandosi di aiuti alle famiglie, che chiaramente non hanno colore politico».