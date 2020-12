Lotteria Italia, Verona prima per biglietti staccati in Veneto: sono 125.020

Sono stati 434.400 i tagliandi venduti in Veneto nell’ultima edizione della Lotteria Italia. Verona si è confermata la provincia con i maggior numero di biglietti staccati, 125.020.

Padova, riferisce Agipronews, meglio di Venezia in seconda posizione, con 86.360 tagliandi, mentre il capoluogo si è fermato a 84.900. Stabili i dati di Vicenza (54.300 biglietti), di Treviso (51.540) e di Belluno (11.500), mentre ha chiuso in deciso calo Rovigo (20.780, -14,9%).

Pioggia di premi di terza categoria in regione nella passata edizione: ben 17 da 20mila euro.