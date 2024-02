Hyper Transfer, De Berti: «Prosegue lo studio per l'introduzione in Veneto»

«Prosegue lo studio per l’introduzione in Veneto di un sistema di trasporto avveniristico e sostenibile, alternativo ai mezzi pesanti su gomma e dalle grandissime potenzialità, in particolare per quanto riguarda il trasporto delle merci ma destinato anche allo spostamento di persone. La nostra Regione è la prima in Italia, e tra le prime nel Continente, a progettare la fattibilità di una tecnologia di trasporto in grado di movimentare, in sicurezza, merci e persone ad altissima velocità. Ciò consentirà di ridurre la densità del traffico veicolare pesante, abbattere i consumi energetici e le tempistiche di trasporto, con notevoli vantaggi per l’ambiente e lo per lo sviluppo economico del territorio».

Lo ha detto la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione del Veneto, Elisa De Berti, con riferimento all’incarico affidato a CAV, Concessioni Autostradali Venete, per la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica di Hyper Transfer, il sistema di trasporto iper veloce, a guida vincolata, in ambiente ad attrito limitato e resistenza aerodinamica controllata e a basso consumo di energia. Il sistema è stato attivato in Veneto grazie a un protocollo d’intesa sottoscritto a marzo 2022 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione del Veneto e CAV.

«Lo studio di fattibilità tecnica sarà realizzato dal consorzio guidato da Webuild Spa, capofila del progetto, e Leonardo Spa, insieme con Hyperloop Italia e Rina, partner tecnologici individuati da CAV sulla base di un bando di Partenariato per l’innovazione pubblicato lo scorso aprile – ha spiegato la vicepresidente De Berti –. Sulla base dei risultati dello studio, che sarà consegnato entro fine anno, il sistema Hyper Transfer, potrà essere oggetto di fasi successive, fino alla prototipazione e realizzazione di un test-track finalizzato a sperimentare sul campo, la tecnologia e ottenere la certificazione del sistema».