"Grezzanella", pubblicato il bando per il secondo stralcio: «Lavori al via in autunno»

È stato pubblicato il bando di gara d’appalto per la realizzazione del secondo stralcio della "Grezzanella", l’opera che porterà presto alla conclusione della realizzazione tangenziale di Villafranca di Verona. Si tratta del completamento della variante alla SR 62 “della Cisa” (più conosciuta appunto con il nome di "Grezzanella") nei comuni di Villafranca di Verona e di Povegliano Veronese, tra il chilometro 204+300 e il chilometro 212+000. Il primo lotto dalla SR 62 “della Cisa” Nord fino all’immissione su Via Sant’Eurosia è già stato realizzato e ora l’opera verrà completata con il secondo lotto dalla medesima via a sud di Villafranca. La stazione appaltante, per conto della Regione Veneto è la Veneto Strade S.p.A., in qualità di ente concessionario regionale.

La nuova opera, spiegano dalla Regione, dovrebbe permettere di migliorare il livello di servizio della rete stradale, eliminando le situazioni di pericolo e l’aggravamento degli effetti inquinanti dovuti al traffico congestionato, convogliando in modo sostenibile la mobilità dell’area.

«Contrariamente a chi sosteneva, appena qualche mese fa, che per la "Grezzanella" fosse notte fonda, oggi il completamento di questa arteria stradale è ormai vicino, la previsione è di avviare i lavori per l’autunno – interviene la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti –. Quella della Grezzanella, è una arteria di collegamento strategica che siamo riusciti a finanziare grazie a un lungo lavoro e un impegno durato anni. È un’altra promessa che siamo riusciti a mantenere.

Grazie a questo intervento – aggiunge la vicepresidente - sarà possibile ridurre il traffico nell’ambito territoriale dei comuni di Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Mozzecane, ambito caratterizzato da un’elevata intensità di traffico veicolare data la presenza di importanti direttrici stradali quali la SS62 “della Cisa”, la SP24 “del Serraglio”, la SP26 “Morenica”, la SP52 ”del Molinetto” e la SP52 “delle Salette”».

L’opera viene finanziata grazie ai fondi del Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un totale di 35.100.000 euro, con una durata del cantiere prevista in 980 giorni.

Secondo le previsioni, si dovrebbe procedere con l’aggiudicazione dei lavori per gli inizi di agosto, mentre la consegna dei lavori è ipotizzabile per ottobre 2023.

Dati tecnici

La lunghezza del tratto stradale previsto a progetto è pari a circa 2,60 chilometri, con una corsia larga 3,75 metri per ogni senso di marcia e banchina laterale da 1,50 metri, come previsto dalla normativa per le strade di categoria “C1 – Extraurbane secondarie”. La larghezza totale è di 10,50 metri. Ai lati della piattaforma sono previsti arginelli di larghezza 1,25 metri. Per questo tipo di categoria stradale l’intervallo di velocità di progetto è fissato in 60–100 km/h.

Il tracciato interferisce con due strade locali, su via Molini (SP24) e su via Cave (SP53), in corrispondenza delle quali verrà realizzata una rotatoria.

L’interferenza con il fiume Tione è superata con un viadotto a due campate di 24,5 metri e pila a calice che sostiene un tratto intermedio di 7 metri per uno sviluppo complessivo di 56 metri.

L’interferenza con la linea ferroviaria VR-MN, poco prima della rotatoria in corrispondenza della SR62, è risolta mediante la realizzazione di un sottopasso e da due tratti di galleria artificiale realizzata ai lati della ferrovia, che ospiteranno due strade locali in superficie.

Verranno realizzati i seguenti manufatti secondari: