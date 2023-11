Dopo le spese del Black Friday, arriva l'ora della solidarietà con il Giving Tuesday

Giving Tuesday nasce a New York nel 2012 e si pone come obiettivo, dopo le spese pazze per eccellenza del Black Friday, quello di dedicare un giorno alla generosità, incoraggiando le persone a fare la differenza. In dieci anni, questo evento si è trasformato in un vero e proprio movimento globale che ispira milioni di persone a donare, collaborare e si impegna ogni giorno per costruire un mondo più giusto e solidale. Quest’anno, il CSV, Centro di Servizio per il Volontariato, di Verona ha sposato l’iniziativa che si rifà esattamente a quelle che sono le linee guida che animano tutte le attività del Centro, rilanciando il marchio etico di certificazione Merita Fiducia. Parallelamente, è partita una campagna di comunicazione, con affissioni pubblicitarie e sui media locali, che ha l’obiettivo di far conoscere ancora di più a tutti i veronesi quali associazioni del territorio “meritano fiducia”, qual è il valore aggiunto di donare ad una realtà in grado di rendicontare in modo trasparente e dettagliato la propria attività, il nuovo sito internet che contiene tutte le informazioni per il donatore, arricchito con articoli utili a ponderare una scelta.

«Contribuire all’attività di un’associazione locale è un modo per favorire la crescita sociale della nostra comunità in cui viviamo. Inoltre, Merita Fiducia è un’esperienza formativa per l’associazione e al contempo si traduce in un prezioso strumento orientativo per il mondo del profit che, grazie anche alle novità fiscali introdotte dalla Riforma del volontariato, intende avvicinarsi a vario titolo all’associazionismo», sottolinea il presidente del CSV Roberto Veronese. «I dati ci mostrano che un italiano su due non dona perché non si fida. E chi lo fa, si rivolge molto spesso alle grandi associazioni che operano a livello nazionale e internazionale. Attraverso Merita Fiducia, marchio che abbiamo creato ormai oltre un decennio fa e in cui crediamo molto, diamo la possibilità ai veronesi di far crescere le proprie associazioni, quelle meritevoli che rendicontano redigendo bilanci pubblici», aggiunge Irene Magri, referente CSV per il marchio Merita Fiducia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le associazioni certificate sono 29. Due realtà, Il Castello dei Sorrisi e il Centro Aiuto Vita di Cologna Veneta, hanno ricevuto l’attestato quest’anno per la prima volta. Complessivamente, le certificate contano su quasi duemila volontari e la stima delle ore di volontariato annue svolte a servizio della collettività è di ben 279.755.

Un’enorme risorsa sostenuta da sempre più realtà che si appoggiano al registro delle associazioni Merita Fiducia per decidere a chi destinare le proprie raccolte fondi. Uno degli ultimi esempi è la scelta del Comitato Lavoratori della Fiera, che sabato durante l’assemblea annuale del CSV ha consegnato un contributo di mille euro ciascuna a 3 associazioni certificate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A confermare il trend sono anche i dati degli ultimi anni: il Bilancio sociale 2022 delle associazioni certificate Merita Fiducia mostra che, da sole, sono riuscite anche quest’anno ad avere proventi complessivamente per circa 5 milioni di euro, nel dettaglio 4.910.865 euro. Di questa somma globale, il 46% è rappresentato da contributi e contratti con gli enti pubblici. Mentre circa il 20% dei proventi derivano da contributi privati, sia di cittadini che di aziende e altri enti privati, come il 5X1000.