Gardaland Magic Winter torna ad accendere i colori del Natale

Prende il via sabato 4 dicembre Gardaland Magic Winter, l'evento che accende il Natale nel parco divertimenti del lago di Garda con addobbi e spettacoli, che si aggiungono al divertimento e all'adrelina delle attrazioni.

La kermesse è in programma dal 4 all’8 dicembre, nei weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, il 23 e 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 9 gennaio 2022. Durante questo periodo saranno in funzione le principali attrazioni, alle quali saranno aggiunte altre attività speciali, dal Magico Villaggio di Babbo Natale al nuovo show “Il favoloso emporio di Natale” presso Gardaland Theatre, oltre ad una pista di pattinaggio su ghiaccio circondata da un caratteristico souk arabo.

Non mancheranno leccornie per una golosa pausa: dai kürt?skalács ai marshmallow giganti pronti per essere arrostiti sul fuoco, dalle castagne ai biscotti natalizi fino al caldo vin brulè.

Gran finale delle giornate di Gardaland Magic Winter sarà la scenografica accensione dell’Albero di Prezzemolo in Fantasy Kingdom, addobbato per l’occasione con migliaia di splendide luminarie, che si svolgerà alle 18 e culminerà con l’arrivo di Babbo Natale sotto una suggestiva nevicata.