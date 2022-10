Halloween a Gardaland, musica fino a mezzanotte con il concerto di J-Ax

La 20a edizione di Gardaland Magic Halloween prosegue con successo e si appresta a vivere i suoi ultimi tre weekend. Venerdì 21 e 28 ottobre e il 4 novembre è la volta dei "Venerdì da Paura", speciali serate con apertura dalle 17 alle 22 con tante novità come la Foresta Maledetta (in area West) un suggestivo percorso infestato dai mostri dei più celebri film di paura che, visto il suo grande successo, rimarrà aperta in esclusiva anche il sabato e la domenica a partire dalle ore 17.

Il divertimento in stile Halloween continua anche nei weekend del 22 e 23 ottobre, 29 e 30 ottobre, 5 e 6 novembre e in via del tutto esclusiva anche martedì 1° novembre, con nuovi ed imperdibili spettacoli partendo dall’immancabile Welcome Show, per l’occasione in scena sulle note di una nuova canzone “Vent’anni da Paura”, continuando con Il College di Stregoneria, al Gardaland Theatre e Il Fantalibro al Teatro della Fantasia. Si aggiungono, ai classici West is The Best e 44 Gatti Circus Show, anche gli imperdibili l’Horror Puppet Show (al Buffalo Stage) e El dia de los Muertos all’Hacienda Miguel, in perfetto Halloween mood. Da non perdere presso la Nave dei Corsari il nuovo show L’oro dell’Oceano, nel quale gli spettri dei Corsari ritornano per sfidare Poseidone.

Iniziato anche il conto alla rovescia per il 31 ottobre, la notte più tenebrosa dell’anno festeggiata ormai in tutto il mondo a suon di “dolcetto o scherzetto”. L’appuntamento a Gardaland è con l’Halloween Party, uno dei momenti clou della stagione che vede l’apertura del parco dalle 10 alle 24.

Col calare delle tenebre, dalle ore 18 a mezzanotte, piazza Jumanji diventerà il fulcro del divertimento per un’esclusiva serata durante la quale si alterneranno mostruosi DJSet accompagnati da un esclusivo corpo di ballo, e, a seguire, l’ospite d’onore J-Ax rapper tra i più amati in Italia, sulle note dei suoi successi, avrà il compito di trasformare la piazza in una discoteca all’aperto. Sul grande palco la radio partner dell’evento RTL 102.5 con Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto, Matteo Campese e DJ Sautufau.