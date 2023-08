Fridays for Future Verona in piazza dei Signori: "State finanziando l'estinzione"

«È davanti ai nostri occhi quello per cui la scienza ci avvertiva da anni. Sta intaccando le nostre case, le nostre città, le nostre vite. Non possiamo più girare la testa dall’altra parte e fingere che vada tutto bene».

Sono queste le parole degli attivisti di Fridays for Future Verona, che nel pomeriggio di sabato sono tornati a farsi sentire in piazza dei Signori, con un presidio che ha avuto luogo tra le 16.30 e le 18 con tanto di cartelli e slogan come "State finanziando l'estinzione".

«Tutto questo è il risultato di anni di finta cecità istituzionale; questa crisi è causata dai combustibili fossili e ha nomi e cognomi - prosegue il gruppo di attivisti -. La realtà è che pochissime persone e aziende nel mondo hanno causato la maggior parte delle emissioni di gas serra. Sono le persone a capo di grandi compagnie legate ai combustibili fossili, che, a costo di non veder calare gli enormi profitti, hanno per anni scaricato le colpe sui semplici cittadini e negato le conseguenze disastrose di quello che fanno; tutto questo con l'appoggio e la copertura dei governi».

Fridays for Future Verona punta il dito poi anche contro l'Esecutivo italiano: «Mentre oggi il Governo si accanisce verso falsi nemici e mette ancora in dubbio la causa antropica della crisi climatica, i media ci bombardano di immagini devastanti senza dire che ci sono "cause" ma soprattutto "soluzioni" perciò che l'Italia e il mondo stanno vivendo».

«Non possiamo più permetterci di rimandare quello che doveva essere fatto molti anni fa, dobbiamo riconoscere l’urgenza con la quale devono essere attuati dei cambiamenti. Per questo siamo stati in Piazza dei Signori. Abbiamo il dovere morale di non rimanere in silenzio di fronte all’inazione della politica; noi cittadini siamo chiamati a ribellarci, a far sentire il nostro dissenso, a pretendere il cambiamento. Trasformiamo l’ansia e la paura in azione collettiva», hanno concluso.