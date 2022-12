Nuovo direttore generale per la Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS

Cambia la direzione generale della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ONLUS, che nel territorio veronese gestisce 7 Centri Servizi per anziani non autosufficienti e adulti con disabilità per un totale di 621 posti letto, 2 Centri Diurni per anziani non autosufficienti, appartamenti per un abitare leggero e collaborativo, una rete di servizi domiciliari.

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’incarico a Stefano Cacciatori, già vice direttore generale, che lavora in Fondazione da oltre vent’anni ricoprendo anche il ruolo di direttore Qualità, Sicurezza e Patrimonio. La vice direzione generale sarà affidata, dalla stessa data, a Domenico Marte, già direttore dei Servizi Istituzionali che è presente nella fondazione da quarant’anni.

«Ho iniziato il mio lavoro nella fondazione il 2 novembre 1995, ventisette anni fa - fa sapere Elisabetta Elio -. Più che lavoro l’ho sempre considerato un’esperienza di vita che ha segnato in modo positivo e profondo il mio percorso di persona, di donna e di professionista. Desidero, in questa occasione, ringraziare tutto il personale che ho incontrato in questi anni e da cui ho imparato molto dei servizi alle persone anziane e disabili non autosufficienti. Nei momenti di difficoltà, che non sono mancati nel mio percorso lavorativo ho pensato spesso al nostro fondatore Monsignor Giuseppe Ciccarelli. Parroco di San Giovanni Lupatoto, nel 1885, ha fondato quest’opera di servizio ai poveri ed ai fragili di allora, che ha vissuto l’epidemia di spagnola, due guerre mondiali, il rischio di chiusura negli anni ’70 per inadeguatezza strutturale. Lui diceva: “Mettiamoci tutti noi stessi come tutto dipendesse da noi. E confidiamo tanto in Dio come tutto dipendesse da Lui”, e ciò mi ha spesso rasserenato e donato la fiducia necessaria a continuare l’impegno nella direzione della fondazione».

«Sono onorato di ricevere il testimone da Elisabetta Elio con cui ho condiviso un lungo percorso professionale all’interno della Fondazione - ha commentato Stefano Cacciatori -. Il mio impegno sarà completamente rivolto nel dare continuità all’azione della fondazione, insieme al presidente, al Consiglio di Amministrazione, all’équipe di direzione ed allo staff dei coordinatori, condividendone l’orgoglio di contribuire alla storia della nostra fondazione», conclude.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Pia Opera Ciccarelli ha accolto con «i migliori auguri di buon lavoro» il nuovo direttore generale Cacciatori e, contestualmente, ha ringraziato il direttore uscente, Elio, «per l’impegno profuso in questi lunghi anni, in particolare nel periodo travagliato della pandemia, e le augura un futuro di serenità».