EOS Show sta per tornare con più espositori e la rassegna dedicata ai cani da caccia

Si avvicina a grandi passi il momento di EOS-European Outdoor Show, il salone dedicato alla caccia, al tiro sportivo, alla difesa personale, alla pesca, alla nautica e all'outdoor. Lo start della manifestazione è fissato per l'11 febbraio al Verona, per il quale i padiglioni sarebbero già al completo: tutti confermati gli espositori, che sono anzi cresciuti in numero.

Si tratta di 60 mila metri quadrati, dove la caccia, il tiro e l’outdoor e anche la pesca saranno rappresentati nelle loro anime più diverse. I padiglioni 11 e 12 sono riservati alle armi, alle munizioni, alla caccia e al tiro. Il padiglione 10, quello della pesca e della nautica, misura 18 mila metri quadrati, con un suo ingresso “dedicato”, mentre il padiglione destinato allo shopping è il 9 e comprende sia la caccia sia la pesca: grazie alla presenza di molti fra i negozi più importanti d’Italia, si potranno acquistare direttamente abbigliamento e attrezzature.

Accanto all’esposizione delle ultime novità del mercato dei brand più importanti e alla possibilità di confrontarsi direttamente con alcuni dei professionisti del settore, EOS show offre un approccio attivo alla passione.

Per quanto riguarda la pesca, casting pool dedicate alla mosca e allo spinning, si terranno dimostrazioni ed incontri. Nell’area dedicata alla nautica, le strumentazioni elettroniche e i motori fuoribordo completano un quadro dedicato alla pesca a 360 gradi.

Il tiro a segno offre ai visitatori la possibilità di provare armi di modesta capacità offensiva ad aria compressa sulle linee a 10 metri, poi ci saranno postazioni per esperienze virtuali e sarà possibile anche raggiungere linee di tiro a distanze maggiori con un servizio di bus navetta per il Tav Concaverde di Lonato ad appena 30 minuti. Anche lì, a disposizione molte armi e munizioni appena viste nei padiglioni.

La novità più eclatante, al momento, è l’accordo stretto con l'Ente nazionale della Cinofilia italiana (ENCI) per l’importante esposizione canina internazionale organizzata nella giornata di sabato 11 febbraio per le razze per caccia e la domenica 12 anche per le altre razze. Nei padiglioni 6-7 di Veronafiere si potranno vedere 3.000 cani, con almeno 40 ring dove i cani saranno giudicati.

Più che soddisfatti gli organizzatori che stanno ultimando la collocazione degli stand con l’intenzione di migliorare la circolazione interna e tra i padiglioni, di rendere meglio fruibili i punti di ristoro e gli altri servizi. Si tratta di interventi che rendono la fiera più comoda e funzionale per i visitatori e gli espositori.