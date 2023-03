Riparte l'iniziativa "Il Comune in ascolto", per dare voce ai cittadini di Verona

Dopo la pausa durante i mesi più freddi, ritorna l’iniziativa "Il Comune in ascolto", che vede l’assessore al Decentramento di Verona, Federico Benini, incontrare cittadini e cittadine nei mercati rionali per ascoltare la loro voce e raccogliere riflessioni, richieste e criticità.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 10 marzo al mercato in via Faliero al Saval. Questo il calendario di marzo: mercoledì 15 in via Poerio al mercato di Ponte Crencano, martedì 21 marzo in Borgo Venezia, giovedì 30 in via Don Mercante al mercato di Santa Lucia.

L’assessore sarà in "servizio" dalle 9.30 alle 12 e prenderà nota di tutte le segnalazioni per poi indirizzarle agli uffici competenti e risolverle nel minor tempo possibile.