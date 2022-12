Ripartita l'attività del Centro Ittiogenico Sperimentale di Bardolino a tutela della fauna ittica del Garda

Dopo un periodo di inattività, ha riaperto il Centro Ittiogenico Sperimentale di Bardolino. La cerimonia si è svolta nella mattinata di giovedì 15 dicembre sulla Passeggiata Rivalunga di Bardolino, alla presenza del presidente della Provincia di Verona Manuel Scalzotto, del sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, del direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell’Acqua, di diverse associazioni di pescatori sportivi del lago di Garda e del dirigente Giuseppe Cherubini.

L’assessore regionale alla Pesca Cristiano Corazzari ha dichiarato: «La salvaguardia della fauna ittica e la tutela della biodiversità dei nostri corsi d’acqua dolce è per noi un obiettivo prioritario. Il Centro di Bardolino rappresenterà un punto di riferimento importante e potrà dare il suo sostegno insieme a molti altri progetti che la Regione porta avanti nell’attività di ripristino di quella che è una risorsa importantissima per i nostri laghi e per i nostri fiumi».

«Sono particolarmente contento di salutare questa iniziativa. Ringrazio l’assessore Corazzari, Veneto Agricoltura con il direttore Dell’Acqua e i pescatori sportivi, che sono la linfa vitale di questa struttura, che ha un valore inestimabile in tema di tutela della biodiversità e rilancio delle specie in sofferenza. Il Veneto sarà sempre dalla parte di iniziative come questa» ha aggiunto Marco Andreoli, presidente della Terza Commissione del Consiglio Regionale del Veneto.

Queste le parole del presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto, che ha aperto la cerimonia: «Grazie al trait d’union di Veneto Agricoltura, Regione e Provincia, viene rimesso in funzione questo Centro Ittiogenico. È una soddisfazione enorme per un’attività che è di utilità sia per la fauna del lago di Garda, sia per Bardolino stesso, e poi per questa struttura che è di proprietà della Provincia, confidando in un futuro prossimo di avere la possibilità di gestire direttamente questa attività».

Così infine Nicola Dell’Acqua, direttore di Veneto Agricoltura: «In questo caso Veneto Agricoltura è il braccio operativo della Regione per cercare di recuperare, ripristinare e rimettere in funzione uno degli incubatoi del lago di Garda. Il compito di Veneto Agricoltura sarà quello di coordinare tutte le associazioni di pescatori». E prosegue: «C’è tanto interesse da parte dei pescatori nell’aiutarci a rifunzionalizzarlo, perché uno dei compiti paradossali della pesca è proprio tutelare la biodiversità».

Il Centro, realizzato negli anni ’50, faceva parte di una serie di strutture che fin dalla fine dell’Ottocento avevano la funzione di riprodurre pesci di acqua dolce per sostenere la pesca locale. Ora il Centro riprenderà le attività di studio e riproduzione delle principali specie ittiche autoctone del lago di Garda e diventerà un punto di riferimento per la conoscenza della sua ecologia per la popolazione e i turisti che frequentano le sue rive.

Segno esteriore di questa "nuova vita" è il posizionamento sulla parete esterna, lungo la passeggiata frequentata in stagione da migliaia di turisti, di alcuni pannelli che spiegano le attività e illustrano i principali pesci del Lago.

Nelle oltre 100 vasche di diversa dimensione e funzione di cui è dotato il Centro, verranno infatti allevate uova o avannotti di alcune specie di pesci del lago di Garda, con un’attenzione particolare a quelle maggiormente minacciate o in rarefazione, come l’Alborella.

L’acqua per l’impianto viene pompata direttamente dal lago di Garda ad una profondità di circa 25 metri, al fine di garantire condizioni favorevoli per le varie specie. Il Centro può produrre diversi milioni di uova e avannotti di diverse specie. Si tratta di esemplari di piccole dimensioni che non superano taglie di pochi cm. Il materiale riprodotto viene utilizzato per il ripopolamento del lago.