Nasceva quarant'anni fa l’Associazione genitori Bambini Down di Verona

Era il 1984 quando alcuni genitori decisero di unirsi per affrontare insieme le complesse problematiche riguardanti la sindrome di Down. Oggi l’Associazione genitori Bambini Down accoglie e supporta 150 famiglie seguendole dal momento della diagnosi fino al compimento della maggiore età nell’area sanitaria e proseguendo la presa in carico dopo i 18 anni nell’area sociale.

Un traguardo che va festeggiato, per gli importanti risultati raggiunti in tanti anni di lavoro e impegno e per ringraziare quanti hanno partecipato e partecipano a questo percorso che fa delle differenze un valore per tutta la società.

L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle 15.30 a villa Ca’ Vendri a Quinto, una giornata di giochi per i bambini, incontri di approfondimento per gli adulti e musica dal vivo alla sera, un’occasione per coinvolgere sostenitori dell’associazione, gli amministratori pubblici e imprenditori locali.

Da segnalare l’incontro delle 17.30 con la presidente di Coordown Martina Fuga, nota autrice del celebre libro "Lo zaino di Emma", punto di riferimento per i genitori di bimbi down, che presenterà la sua ultima pubblicazione "Diciotto".

«Quarant’anni di attività la dicono lunga sul radicamento dell’associazione nel territorio – ha detto l’assessora alle Politiche sociali-. Un risultato che premia l’impegno delle famiglie e dei volontari che hanno permesso di realizzare qualcosa di così straordinario».

Presenti in conferenza stampa il presidente dell’associazione Genitori bambini Down Alberto Maculan con Chiara Speri e Silvana Arduini, una delle fondatrici della onlus.