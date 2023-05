Annaffiatoi messi a disposizione dal Comune di Verona per chi si prende cura di pianta

L'Assessorato alle Strade e Giardini del Comune di Verona lancia la nuova iniziativa "Il verde è un bene comune: prendiamocene cura insieme" che, con il supporto della cittadinanza, mira a salvaguardare dalla siccità le giovani piante messe a dimora negli ultimi due anni.

Per farlo, Amia metterà a disposizione degli annaffiatoi, i quali verranno forniti gratuitamente ai tutti i veronesi che si renderanno disponibili a provvedersi cura delle piante, con una regolare irrigazione fino a settembre.

LA DISTRIBUZIONE - Per richiedere gli annafiatoi occorre prenotarsi online, effettuando la richiesta entro la scadenza di venerdì 19 maggio, accedendo al portale del Comune e scegliendo la pianta di cui ci si prenderà cura.

Gli annaffiatoi potranno essere ritirati nella sala Erminio Lucchi all’interno della Palazzina “Alberto Masprone” in piazzale Olimpia 3, esclusivamente sabato 20 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, e domenica 21 maggio dalle 9 alle 12.

CURA DELLE PIANTE - Alcune semplici regole. Bagnare con regolarità la pianta, segnalata con colore bianco o rosso, due/tre volte alla settimana preferibilmente alla sera dopo il tramonto o alla mattina presto, nei momenti in cui l’evaporazione è minima.

È possibile impiegare anche acqua di recupero, riutilizzando quella usata per lavare frutta e verdura e quella dei condizionatori e deumidificatori.

«Sensibilizzare i cittadini al mantenimento condiviso del patrimonio arboreo della città credo sia non solo uno stimolo alla cittadinanza attiva ma anche un modo per prestare attenzione a tutto ciò che ci circonda, a ciò che spesso diamo per scontato sottovalutandone alla fine il valore – spiega l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini –. Stiamo innescando una simbiosi mutualistica tra Comune, verde e cittadini per renderci tutti più consapevoli del valore della cosa pubblica».