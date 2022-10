Allerta Pm10 rientrata a Verona e giovedì tornano a circolare i diesel euro 5

Da domani, giovedì 20 ottobre, Verona non sarà più zona arancione ma rientrerà in zona verde, allerta 0, del PM10. Il modello previsionale dell’Arpav prevede infatti che da domani nella nostra zona vi sarà una concentrazione inferiore al valore limite giornaliero di 50 microgrammi/metro cubo, per il sopraggiungere di condizioni atmosferiche dispersive.

Giovedì, quindi, tornano a circolare le auto private diesel Euro 5. Il prossimo bollettino sarà emesso da Arpav venerdì 21 ottobre, con i dati rilevati nella centralina al Giarol Grande.

L’allerta anomala per questo periodo verificatasi nei giorni scorsi è da collegarsi ad un’alta pressione, con un ristagno delle polveri che ha portato all’innalzamento dei livelli. Una situazione che non ha riguarda solo Verona, ma anche altre centraline presenti nelle città capoluogo del Veneto, che hanno riscontrato diversi superamenti.

Il blocco del traffico resta valevole per le categorie di veicoli Euro 0-1 benzina, Euro da 0 a 4 diesel, motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° gennaio 2000.

È sempre consentita la circolazione a tutti i lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fino turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici. Inoltre, dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30, sarà sempre possibile effettuare attività di carico e scarico merci su tutto il territorio comunale.