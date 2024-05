Weekend di relax a Gardaland per Alex Schwazer e la sua famiglia

Alex Schwazer è tornato, insieme alla moglie Kathrin Freund ai figli, Ida e Noah, in quello che ricorda con nostalgia come il parco divertimenti più magico della sua giovinezza: Gardaland.

La famiglia ha trascorso un weekend a Gardaland Resort alla scoperta del parco e di Gardaland Sea Life Aquarium, con l’obiettivo di divertirsi e rilassarsi grazie alle tante attrazioni disponibili.

Dopo aver esplorato in lungo e in largo le colorate aree di Fantasy Kingdom la famiglia si è fatta coinvolgere dalla magica atmosfera del mondo di Peppa Pig, per poi divertirsi tutti insieme sulla Giostra Cavalli, da sempre storica tappa nelle visite al parco, e, infine, si sono goduti un momento di relax nel villaggio West.

Una giornata di relax e spensieratezza per la famiglia che Alex Schwazer ha commentato così: «Questa prima volta per me a Gardaland da genitore è stato molto bello ed entusiasmante perché mi sono un po’ rivisto nei miei figli quando sono venuto qui io con i miei genitori a fare tutti i divertimenti possibili immaginabili e quindi è stato veramente meraviglioso vedere le loro espressioni di gioia ed emozione».

Un fine settimana speciale vissuto in serenità con la sua famiglia in questo difficile periodo per Alex in attesa del termine dell’ingiusta squalifica per tornare presto alle gare.