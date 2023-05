Una corsa serale sulla cinta muraria di Verona: arriva AgsmAim Mura Urban Trail

Di corsa lungo le storiche mura di Verona quando la notte è già calata a rinfrescare l'aria estiva, regalando sensazioni di energia e benessere. È fissato per le ore 21 del 17 giugno lo start dell'AgsmAim Mura Urban Trail di Verona.

AgsmAim MUT, questo l’acronimo ufficiale, è l’unico e originale urban trail notturno della città scaligera, spettacolare e suggestivo con i suoi oltre mille attesi partecipanti che correranno con le loro luci frontali per illuminare il sentiero e abbracciare Verona nella notte.

Un percorso immersivo che parte dal centro di Verona e arriva e gira sulle mura della città, per regalare emozioni uniche alla scoperta di un luogo Patrimonio dell’Unesco, sarà una grande serata ideata da Studioventisette che include AgsmAim Mura Urban Trail all’interno del blasonato Mura Festival. E proprio il Mura Festival sarà la sede anche di arrivo dove è prevista grande festa dopo la gara.

Ad avvalorare il tutto la consulenza tecnica organizzativa di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, una garanzia in termini organizzativi con tanta esperienza per le gare organizzate quali appunto la Verona Run Marathon (19 novembre 2023) e la Romeo&Giulietta Run Half Marathon (11 febbraio 2024).

DISTANZE - Spazio per tutti, dagli agonisti più performanti e allenati ai semplici camminatori, AgsmAim MUT è qualcosa di semplice e adatto a tutti, anche a chi non ha mai fatto una gara di trail o vuole semplicemente provare.

Punto focale è il Bastione San Bernardino in circonvallazione Maroncelli, da lì si svilupperanno due itinerari: 20k WILD D+ 650, gara competitiva con un tracciato unico nel suo genere, con la prima parte veloce sull’asfalto urbano per salire poi rapidamente lungo sentieri e sterrati, attraverso scorci panoramici di rara bellezza e 10K MONUMENTAL D+ 150, gara libera non competitiva aperta a tutti, adatta anche ai camminatori che vogliono vivere un’esperienza nuova, distanza che è un tracciato semplice, veloce e suggestivo che alterna asfalto e strada sterrata, facendo assaporare l’ebrezza del trail all’interno delle antiche mura cittadine.

ISCRIZIONI APERTE – Iscrizioni aperte dal settembre 2022, 27 euro fino al 30 maggio per la 20 WILD e 18 euro per la 10k MONUMENTAL. È possibile inoltre registrarsi in una unica iscrizione combinata con l’evento del 19 novembre Verona Run Marathon.