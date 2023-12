Piazza Brà "invasa" dai Babbi Natale per aiutare la ricerca scientifica

La magia del Natale ha avvolto piazza Brà nella mattinata di domenica, quando circa 4mila "Babbi Natale" si sono presentati al via della Agsm Aim Verona Christmas Run.

Un evento che ha diffuso anche un messaggio di solidarietà, quello promosso dall’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare in favore di Telethon, presente sabato in piazza Erbe, grazie all’impegno degli studenti e docenti dell’Istituto Aleardo Aleardi, e domenica in Piazza Bra per sensibilizzare la cittadinanza distribuendo volantini divulgativi e raccogliere fondi distribuendo i cuori di cioccolato a seguito di una donazione.

La Verona Christmas Run è un evento che rientra nell’ambito della maratona Telethon ed è stata trasmessa su Rai 1 grazie con un collegamento al momento della partenza.

Prima della partenza, spazio al riscaldamento, in un clima di grandissima allegria, coordinato dal corpo di ballo di ICEY Dance Studio di Verona.

Poi una vera festa con tanta musica grazie a dj Alex Mibroy e dj Sundree e la band di Maria Teresa De Pierro, fondatrice e presidente dell'APS (Associazione di Promozione Sociale) "Istinti Artistici", conosciuta da cantautrice anche come Merysse, che si è esibita intonando le più belle canzoni natalizie in piazza Arsenale

«La vocazione della nostra società è quella di organizzare eventi podistici, come la Verona Marathon dello scorso novembre - ha detto Stefano Stanzial, presidente di Gaac 2007 Veronamarathon Asd -. Abbiamo però pensato di unire alla componente sportiva uno spunto di riflessione, un messaggio di solidarietà. Da questa è nata la sinergia con il progetto Telethon promosso da UILDM, nostri vicini di casa con i quali abbiamo subito interagito in maniera costruttiva e positiva».

«Ringraziamo il comitato organizzatore per averci inclusi in questa grande famiglia nella quale i valori dello sport e della socialità hanno subito sposato quelli dei progetti di ricerca Telethon. È una giornata speciale, ricca di spunti di riflessione sui valori della vita, di solidarietà come contributo alla salute della comunità. Invitiamo la popolazione a fermarsi al nostro stand per un saluto, per informarsi o contribuire acquistando un cuore di cioccolato», ha aggiunto il coordinatore UILDM, Giuseppe Fiorio.